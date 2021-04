Sevgilisiyle kırmızı halıya çıktı ama yorumlar kızdırdı: İçimi karartttınız

O YORUMLARA DAYANAMADI

Ama bunun ardından gelen ve her ikisinin de yaşlarıyla ilgili yapılan yorumlara dayanmadı ve sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Yazının sonunda da yaş konusundaki bu ayrımcılığa tepki gösterdi.

SÖYLENTİLERİ DOĞRULADILAR

Moda dünyasının bir dönemine damgasını vuran Çek asıllı model Paulina Porizkova, ödülül yapımcı Aaron Sorkin ile yeni bir ilişkiye başladı. 55 yaşındaki Porizkova ile 59 yaşındaki ünlü yapımcı Sorkin, ilk kez 93'üncü Oscar töreninde birlikte kırmızı halıya çıktı. Böylece bir süredir ilişki yaşadıkları hakkındaki söylentileri de doğrulamış oldu. Kırmızı halıda yeni sevgilisiyle gayet mutlu görünen Porizkova'nın, ertesi gün, bazı internet sitelerinde gördüğü haberler yüzünden canı sıkıldı.

"YAŞ UYUMU" İFADESİ RAHATSIZ ETTİ

Paulina Porizkova'nın; Instagram hesabında da paylaştığı bazı haber başlıklarında çiftin yaşları ön plana çıkarılmıştı. Bu başlıklarda Porizkova ile Sorkin'in "yaşlarındaki uyum" yaş uygunlukları ön plana çıkarılmıştı. Söz konusu bu başlıklarda "Paulina Porizkova ve Aaron Sorkin, 'yaş uyumu olan' aşklarını ilk kez kırmızı halıda gözler önüne serdikleri belirtiliyordu.

'İÇ KARARTICI'

İşte bu konudaki vurgulama Porizkova'yı sinirlendirdi ve Instagram hesabında uzun bir yazı kaleme aldı. Porizkova, bu randevusunun yansımalarının kendini için çok çarpıcı olduğunu belirtti. Özel hayatında, ilerleyen yaşına rağmen kendisini çekici bulan bazı erkeklerle çıktığını anlatan Porizkova, bunlardan bazılarının kendisinden 10 yaş büyük olabildiğini de ekledi. Porizkova, medyanın kendisinin ve sevgilisinin yaşlarıyla ilgili olarak yaptığı "uygun" yorumunun kendisi için iç karartıcı olduğunu da yazdı. Porizkova'nın sevgilisi Sorkin, The Trial of the Chicago 7 ile özgün senaryo dalında Oscar adayıydı ama geceden eli boş ayrıldı.

ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ

Paulina Porizkova ile Aaron Sorkin, önceki gün de California'da el ele objektiflere takıldı. Bu yıl en iyi orijinal senaryo dalında Oscar adayı olan ama ödülü kaptıran Sorkin akşam yemeği için buluştu. El ele yürüyen çift, bir ara da birbirlerini öpücüklere boğdu. Çiftin birkaç aydır görüştüğü belirtildi.

ZOR ZAMANLAR YAŞADI

Instagram hesabından sık sık filtresiz pozlarını ya da özel hayatından görüntüleri paylaşan Porizkova, son üç yıldır zor zamanlar geçirdi. Bir ara ekonomik zorluklar yaşadığını da saklamayan Porizkova, evini de değiştirdi. Araları kötü olmasına rağmen hastalığı sırasında baktığı eski eşi Rick Ocasek'in ölümünden sonra yaşadıklarını da açık yüreklilikle takipçileriyle paylaştı.

KOCASININ ÖLÜMÜNDEN SONRASIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

1980 ve 90'larda moda dünyasına damgasını vuran Paulina Porizkova, geçtiğimiz aylarda hayatının en zorlu dönemlerinden biriyle ilgili olarak ilk kez konuştu. 55 yaşındaki Porizkova, ayrılık kararı vermelerine rağmen resmi olarak boşanmadığı kocası Ric Ocasek'in ölümünden sonra, mirasından mahrum bırakıldığını öğrendiğini ve beş parasız kaldığını anlattı. Porizkova, yiyecek almaları için arkadaşlarından yardım istemek zorunda kaldığını anlattı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMADILAR VE KOCASI MİRASINDAN ÇIKARMIŞ

USB Global Wealth Management'ın başkanı Paula Polita ile bir söyleşi yapan Paulina Porizkova, 1989'da Ocasek ile dünyaevine girerken evlilik sözleşmesi yapmadığı için ilk kez o dönemde pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekledi. Porizkova ile yollarını ayırma kararı alan ama aynı evde yaşamayı ve kağıt üzerinde evli kalmayı sürdüren Ric Ocasek, 2019 yılının eylül ayında hayata veda etti. Onun ölümünden sonra da Porizkova, kocasının vasiyetinden çıkarıldığını öğrendi. Bu olayın ardından da kendisi için finansal açıdan zorlu bir süreç başladığını anlattı Paulina Porizkova. "O dönemde iki tane ev kredim vardı ancak ödemem mümkün değildi" diye konuştu. Evleri satışa çıkardığını anlatan ünlü model "Ama satılıncaya kadar, yaşamımı sürdürecek param yoktu" diye devam etti. Ünlü model, o sırada yiyecek alacak maddi imkanı bile olmadığını, bu konuda arkadaşlarının kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

'ONUN İŞİ GERÇEKTİ, BENİMKİ HOBİ'

Çek asıllı model Paulina Porizkova ile The Cars grubunun solisti Ric Ocasek, 1984 yılında tanıştılar. O sırada Porizkova 19 yaşındaydı. Beş yıl sonra da çift evlendi. O dönemde de Paulina Porizkova 24, Ric Ocasek ise 45 yaşındaydı. Porizkova'nın anlattığına göre o dönemde evlilik sözleşmesi gündeme gelmiş ama Osacek bunu "kötüye alamet" olarak nitelendirmişti. Porizkova bu konudaki konuşmalarını yaptığı anları "Onun sözünün, Tanrı sözü gibi olduğuna dair bir inancım vardı o dönemde" diye anlattı. Paulina Porizkova; mesleğinin en parlak dönemlerinde yılda 6 milyon dolar kazandı ama evi geçindirme rolünün onda olmadığını da belirtti. Ric Ocasek ile aralarındaki para ilişkisini de "Benim param gerçek para değildi, bir tür hobi parasıydı. Gerçek para ise onun kazandığıydı" sözleriyle tanımladı Porizkova.

KİRAYA ÇIKTI

Ünlü model, geçtiğimiz eylül ayında 30 yıldan fazla zamandır yaşadıkları evi 10 milyon dolara sattı. New York'ta bir dairesi olan Porizkova, Manhattan'da daha küçük bir eve kiraya çıktı. Paulina Porizkova bu yaşadıklarını da şu sözlerle değerlendirdi: "Bana olanlar önlenebilir şeylerdi. ve bunlar kötü kadere bağlı değil, tamamen benim aptallığımdı" dedi ve bunlar için kendisinden başka kimseyi suçlamadığını da sözlerine ekledi. Paulina Porizkova ile Ric Ocasek'in evliliklerinden 27 yaşında Jonathan ve 22 yaşında Oliver adında iki tane erkek çocukları bulunuyor.

ÇEK MODELİN HAYATI DA FİLM GİBİ

1965 yılında o dönemdeki adı Çekoslavakya olan Çekya'da dünyaya gelen Paulina Porizkova, henüz 3 yaşındayken anne ve babası, ülkeden kaçıp İsveç'e gitti. Paulina Porizkova'yı ise büyükannesine bıraktılar. O dönemde bir demir perde ülkesi olan Çekoslavakya hükümeti, Porizkova'nın anne ve babasının onu almasına izin vermedi. Bu durum, o dönemin İsveç basınında uzun süre manşetlerde kaldı.

ANNESİ EV HAPSİNE ALINDI

Daha sonra annesi Anna çocuklarını almak için ülkeye döndü. O sırada hamile olan Anna Porizkova, ev hahsine alındı. Uluslararası baskı sonucu ailenin ülkeden çıkmasına izin verildi. Bunun üzerine Porizkova ve annesi İsveç'e gitti. Fakat orada da babası onları terk etti.

ARKADAŞI FOTOĞRAFINI AJANSA GÖNDERDİ

Paulina Porizkova çok gençken bir makyöz olan arkadaşı onun ve birkaç arkadaşının fotoğraflarını çekip Paris'te bir modellik ajansına gönderdi. Bu sayede Porizkova'nın da hayatı değişti. 1980'lerin ilk yarısında Porizkova kısa sürede kendini moda dünyasına kabul ettirdi. Hatta Orta Avrupa'dan çıkıp bu alanda isim yapan ilk model olarak da tarihe geçti.

İKİ KİTAP YAZDI

Uzun yıllar mesleğini sürdüren Paulina Porizkova, moda ve TV çalışmalarının yanı sıra 1992 yılında bir çocuk kitabı yazdı. 2007 yılında da A Model Summer adlı romanı yayınlandı.

ESKİ EŞİ ÜÇ YIL ÖNCE ÖLDÜ

1984'te The Cars grubunun Drive adlı video klibinde rol alan Paulina Porizkova, grubun solisti Ric Ocasek ile aşk yaşamaya başladı. Çift, iki yıl sonra evlendi. İki çocukları dünyaya gelen Porizkova ve Ocasek, 2019 yılında ayrıldıklarını açıkladılar. Fakat eski eşinin geçirdiği ameliyatın ardından Porizkova onun bakımını üstlendi. Ocasek, bir gece uykusunda öldü, onun cansız bedenini bulan ise Paulina Porizkova oldu. Çiftin iki tane oğlu oldu.

FİLTRESİZ POZLAR

2016 yılında Instagram'a katıldı. Sosyal medya paylaşımları da ilgi çekiyor eski modelin. Sık sık yüzünün makyajsız ve filtresiz fotoğraflarını paylaşan Porizkova, bu anlamda da bedensel pozitivizmin temsilcilerinden biri sayılıyor.