Son Dakika Haberleri: Sevgilisiyle Kocasını Öldürüp, Cesedin Üzerine Çamaşır Suyu Dökmüşler

Sevgilisiyle Kocasını Öldürüp, Cesedin Üzerine Çamaşır Suyu Dökmüşler

45 dakika önce

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Adnan S.'nin (60), katil zanlısı olarak eşi Fatma S. (45) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mesut K.(27) gözaltına alındı.

Sevgilisiyle Kocasını Öldürüp, Cesedin Üzerine Çamaşır Suyu Dökmüşler, System.String[]
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Adnan S.'nin (60), katil zanlısı olarak eşi Fatma S. (45) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mesut K.(27) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fatma S. ve Mesut K.'nin, tanınmaması için cesedin üzerine çamaşır suyu döktükleri ortaya çıktı. Geçen 3 Şubat'ta Hisarcık ilçesi Kurtdere köyüne 4 kilometre uzaklıktaki Akyol mevkiinde ava giden bir kişi, çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 25 bin parmak izini tarayarak, cesedin Adnan S.'ye ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili olarak Adnan S.'nin eşi Fatma S. ve aynı evde yaşadıkları sevgilisi olduğu öne sürülen Mesut K. gözaltına alındı. DİZİDE GÖRÜP, CESEDİN ÜZERİNE ÇAMAŞIR SUYU DÖKMÜŞLER

Adnan S.'nin, eşi Fatma S. ve Mesut Kahraman tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde dövülerek öldürüldükten sonra Hisarcık ilçesinde araziye atıldığı tespit edildi. Mesut K., jandarmaya verdiği ifadesinde, "Olay günü sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde Fatma banyodaydı ve Adnan yerde elbiseleri ile yatıyordu. Ne olduğunu sorduğumda 'git araba bul gel bunu alıp götürelim' dedi. Ben Adnan'a dokunduğumda buz gibi olmuştu. Fatma beni tehdit ederek, 'Şunu hallet yoksa üzerine yıkarım' dedi. Ben de ağabeyimin arabasını aldım ve eve geldim. Yukarı çıktığımda Fatma, Adnan'ın kıyafetlerini makasla kesip banyo sobasında yakıyordu. Sonra cesedi battaniyeye sarıp arabaya taşıdık. Fatma 3'üncü eşinin yaşadığı Hisarcık ilçesine gideceğimizi söyledi. Bu arada 5 litrelik çamaşır suyu almış, bunun ne olduğunu sorduğumda bir dizide gördüğünü, cesedin üzerine döktüğünde kımsenin tanıyamayacağını söyledi. İlçeye gidip araziye cesedi bırakıp eve geri geldik. Battaniyeyi sobada yaktık. Daha sonra Mecidiye Mahallesi'nde başka bir ev bulup şu anki evi boşalttık. Adnan'ın kaldığı odayı 3-4 kat boya ile boyayıp çıktık" dediği öğrenildi.

Kütahya'da gözaltına alınan Fatma S. ve Mesut K., Hisarcık ilçesine getirildi. Zanlılar buradaki işlemlerin ardından Emet Adliyesi'ne sevk edildi. - Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:41 Kaynak: DHA

Şubat, Kütahya, Hisarcık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:26:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgilisiyle Kocasını Öldürüp, Cesedin Üzerine Çamaşır Suyu Dökmüşler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]