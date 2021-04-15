Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi

8 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir röportaj yaparak adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şimdilerde Tulum'da tatil yapıyor. Her anını Instagram hesabından yayınlayan Danla, sevgilisiyle aşka geldiği bir anı da yayınlamayı ihmal etmedi.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Instagram'da 5,7 milyon takipçisi bulunan Danla, yaklaşık dört aydır birlikte olduğu ekonomist Poyraz Teoman'la hamakta kucak kucağa verdikleri pozu paylaştı. Annesinden veto yiyen Bilic, paylaşımını kısa sürede sildi. Sadece kendi fotoğrafını paylaşan fenomen, "Annem 'nazar değer' dedi. Yok şaka 'ayıp' dedi" notunu yazdı.