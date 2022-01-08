Sevgilisiyle tartışırken araya giren Edanur'u kafasından vurarak öldüren katil zanlısından akıl almaz ifadeler - Son Dakika

Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı. İkili dışarıya çıkarak bir süre daha tartıştı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Ağır yaralanan kıza ilk müdahale olay yerinde yapılsa da hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti.

OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ BURDUR'DA YAKALANDI

Şüpheli ise yanında bulunan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Edanur Demir'i öldüren Semih Melih D.'nin (22), olay sonrası aynı iş yerinin sahibine ait otomobille Burdur'a kaçtığı belirtildi.Burada polis tarafından yakalanan Semih Melih D., Antalya'ya getirildi.

"TABANCA İLE ŞAKA YAPMAK İSTEDİM"

Melih D. emniyetteki ifadesinde, "Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi.