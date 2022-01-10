Sevgilisiyle tartıştı, hırsını araba lastiklerinden çıkardı! 13 aracın lastiklerini kesip adının baş harflerini yazdı - Son Dakika

Dün gece saat 02.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokakta iddiaya göre sevgilisi ile tartışan Emre U. (32), elindeki bıçakla sokaktaki park halinde olan 13 aracın lastiklerini kesti. Öfkesi dinmeyen genç, bazı araçların da kaputunu çizip, isim ve soyadının baş harflerini kazıdı. Bu duruma şahit olan bir vatandaş polisi aradı. Polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

"BÜTÜN LASTİKLERİMİZİ KESMİŞ"

Sabah dışarı çıkan araç sahipleri, arabalarının lastiklerinin kesildiğini görünce şoke oldu. 13 aracın sahibi de şüpheliden şikayetçi olurken, araç sahiplerinden Orhan Yalçın, "Gece gelmiş, 13 arabaya zarar vermiş. Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramış. Arkadaşların araçlarına da zarar vermiş.

"BAZI ARAÇLARA 'E' HARFİNİ YAZMIŞ"

Sabah saat 07.00'de emniyetten arayıp, araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bazı araçlara 'E' harfini yazmış. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Kimseyle bir husumetimiz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar" dedi.