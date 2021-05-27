Sevgilisiyle tartıştı, sokak ortasında pompalıyla intihar etti - Son Dakika

Saat 11.00 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi Gurbet Sokak'ta iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan Serdar T. kamyonetiyle evinin önüne geldi.
Aracını park ettikten sonra da evinin önünde, yanında taşıdığı pompalı tüfekle intihar etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak, inceleme yaptı.
İntihar haberini alıp olay yerine gelen T.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serdar T.'nin cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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