Sevgilisiyle tartıştı, sokak ortasında pompalıyla intihar etti - Son Dakika

Saat 11.00 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi Gurbet Sokak'ta iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan Serdar T. kamyonetiyle evinin önüne geldi.

ARAÇTAN İNİP İNTİHAR ETTİ

Aracını park ettikten sonra da evinin önünde, yanında taşıdığı pompalı tüfekle intihar etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak, inceleme yaptı.

YAKINLARI YIKILDI

İntihar haberini alıp olay yerine gelen T.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serdar T.'nin cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.