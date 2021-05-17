Sevgilisiyle tartıştıktan sonra 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Sevgilisiyle tartıştıktan sonra 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

17.05.2021 02:05
Sevgilisiyle tartıştıktan sonra 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde D.K. (24) adlı kadın, sevgilisi olduğu öğrenilen D.Ö. (35) ile tartıştıktan sonra 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde D.K. (24) adlı kadın, sevgilisi olduğu öğrenilen D.Ö. (35) ile tartıştıktan sonra 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Polis olayın intihar mı, yoksa cinayete teşebbüs mü olduğu araştırılırken, gözaltına alınan D.Ö. ise tutuklandı.

Olay, 13 Mayıs perşembe günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, D.Ö.'nün sevgilisi olduğu ileri sürülen D.K. ile ayrılmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından  D.K., 4'üncü kattan aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.Soruşturma başlatan polis ekipleri D.Ö.'yü gözaltına alırken, D.K.'nın ise intihar mı ettiği yoksa olayın cinayete teşebbüs mü olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. D.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, ayrılmak isteğini söyledikten sonra D.K,.'nın intihar girişiminde bulunduğunu söylediği iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen  D.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


İntihar, Mayıs, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisiyle tartıştıktan sonra 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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