SEVGİLİYE GÜL MENDERES'TEN - Son Dakika

TÜRKİYE'nin çiçek üretiminde önemli merkezlerinden olan İzmir'in Menderes ilçesindeki gül seralarında 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor. Üreticilerin Sevgililer Günü'nü dört gözle beklediklerini belirten S.S. Flora Çiçek Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Az, Menderes'ten bu yıl Sevgililer Günü nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanına toplam 3 milyon dal gül gönderildiğini söyledi.

Çiçek üretiminde söz sahibi noktalardan biri olan İzmir'in Menderes ilçesini 14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı sardı. Üreticiler, 'Çiçekçiler Bayramı' olarak adlandırdıkları Sevgililer Günü'nü dört gözle beklerken hem seralarda hem de mezatlarda hareketlilik yaşanıyor. Sevgililer Günü nedeniyle hazırlıkların aylar öncesinden başladığını anlatan S.S. Flora Çiçek Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve gül üreticisi Mehmet Az, Sevgililer Günü hazırlığımız eylül ayında yani aylar öncesinde başlıyor. Budama, temizleme, ilaçlama işlemlerinden sonra şubat ayının başında kesime başlanıyor. Gül üretmek zorlu ve meşakkatli bir iş. Bu sene üretimden oldukça memnunuz çünkü güllerin kalitesi çok güzel. Menderes'ten bu yıl Türkiye'nin dört bir yanına toplam 3 milyon dal gül gönderiliyor. Kooperatif aracılığıyla gönderim işlemleri gerçekleştiriliyor. Üreticilerin yüzde 90'ı kooperatif üyesi dedi.

'GEÇEN YIL KALİTEYİ YAKALAYAMAMIŞTIK'

Üreticinin hareketlilikten memnun olduğunu anlatan Az, Girdiler yüksek olsa da fiyatların da yüksek olması üreticiyi memnun etti. Geçen yıl bölgemizde aşırı yağış ve sel olayları oldu. Çürük ve lekeli çok sayıda ürünümüz vardı. Geçen yıl aşırı yağış nedeniyle kaliteyi yakalayamamıştık. Ancak, bu yıl havalar iyi gittiği için kalite yükseldi. Bu sene 14 Şubat'tan umutluyuz diye konuştu.

Menderesli gül üreticilerinden Mustafa Serdaş, Güllerimizin budamalarını yaptık. 14 Şubat'a hazırız. Güllerimiz çok güzel. Türkiye'nin her yerinde ürünlerimiz satılıyor. Naylon, gübre fiyatlarımız yükselse de ürünümüzün pazar bulması bizi çok memnun etti. Herkes 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiğine bir gül alsın diye konuştu.