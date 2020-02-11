Sevgiliye kargo indirimi - Son Dakika
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Sevgiliye kargo indirimi

6 saat önce

Yurtiçi Kargo, 14 şubata kadar uygulayacağı Sevgililer Günü kampanyası ile kargolarını şubelere veya acentelere teslim eden müşterilerine indirim yapacağını açıkladı.

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Yurtiçi Kargo, 14 şubata kadar uygulayacağı Sevgililer Günü kampanyası ile kargolarını şubelere veya acentelere teslim eden müşterilerine indirim yapacağını açıkladı.


Türkiye'nin önemli kargo firması Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'ne özel kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 14 şubata tarihine kadar Sevgililer Günü kampanyası kapsamında kargosunu şubelere veya acentelere getiren müşterilerine standart taşıma, adresten alım ve adrese teslim hizmetlerine yüzde 25 indirim imkanı ile sunacağını açıkladı. Kampanya sadece yurtiçindeki gönderilerde geçerli olacak.


Kampanya hakkında detaylı bilgiye, şirketin kargo şube ve acentelerinden, internet sitesinden ya da çağrı merkezinden ulaşılabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, Yurtiçi Kargo, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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