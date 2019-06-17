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Sevgiliye şantaja 3 yıl hapis

32 dakika önce

KAYSERİ'de Muhammed V. (27), sevgilisi S.Ç. (25) ile ilişkiye girerken çektiği görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Sevgiliye şantaja 3 yıl hapis, System.String[]
KAYSERİ'de Muhammed V. (27), sevgilisi S.Ç. (25) ile ilişkiye girerken çektiği görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Merkez Melikgazi ilçesinde geçen 29 Şubat'ta meydana gelen olayda S.Ç., 2012 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Muhammed V.'den ayrılmak istedi. Muhammed V., daha önce ilişkiye girerken cep telefonu ile çektiği görüntü ve fotoğrafları ailesine vereceğini söyleyerek tehdit ettiği S.Ç. ile arkadaşının evinde buluştu. Muhammed V., ayrılmak isteyen sevgilisine burada cinsel saldırıda bulundu. S.Ç., olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Muhammed V. hakkında, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu yargılanan Muhammed V., ile mağdur S.Ç. hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasında değişiklik olduğunu söyleyerek, sanık Muhammed V.'nin 'nitelikli cinsel istismar' suçundan delil yetersizliğinden beraatini, 'şantaj' suçundan ise cezalandırılmasını talep etti.
'GELMEZSEN AĞABEYİNE VE BABANA MESAJ YAZARIM'
S.Ç., Muhammed V.'den şikayetçi olduğunu ve sanığın 'nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını istedi. S.Ç. bir önceki duruşmada, "Beni eve çağırdı ve 'gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım' diyerek, tehdit etti. Eve gittiğimde de, 'benimle birlikte olmadan buradan çıkmayacaksın' dedi. Ardından da ilişkiye zorladı. Telefonu ile kayıt aldığını bilmiyordum. Fark edince tepki gösterdim. Bileğine, tırnağımın izleri çıktı. 'Sen benim hayatımı mahvettin, bunun bir bedeli olmalı' diyerek 500 TL istedi. Görüntüleri ailemle paylaşacağını söylediği için 500 lira verdim" dedi.
Önceki duruşmada ilişkinin rıza ile olduğunu ve tehdit etmediğini iddia eden Muhammed V., son sözünde, "Adaletinize güveniyorum" dedi. Mahkeme sanığın, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan beraatine, 'şantaj' suçundan ise 3 yıl hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:56 Kaynak: DHA
Merkez, Kayseri
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