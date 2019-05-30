Son Dakika Haberleri: Sevgiliye şiddete bir yıl hapis cezası
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Sevgiliye şiddete bir yıl hapis cezası

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kız arkadaşı E.I.'yı ölümle tehdit eden Recep Kazak'ın yargılandığı davada karar verildi.

Sevgiliye şiddete bir yıl hapis cezası, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kız arkadaşı E.I.'yı ölümle tehdit eden Recep Kazak'ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Kazak'ı bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

İddiaya göre Kazak, 28 Ocak 2018'de Lefkoşa'nın Cihangir bölgesinde birlikte yaşadığı kız arkadaşı E.I.'ya kıskançlık yüzünden şiddet uygulamış; E.I.'nın sağ el başparmağını ve ön dişini kırmıştı.  Polis tarafından gözaltına alınan Kazak, 3 yıl aynı suçu işlememe şartı ile tahliye edilmişti.

Kazak, Mart 2019'da eline aldığı makas ile E.I.'yı, 'beni aldattığını hissedersem öldürürüm seni' diye tehdit edip, darp etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Kazak'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi. 

'BENİ, KENDİSİ DÖVERDİ'

Çıkarıldığı mahkemede konuşan Kazak, "Sevgilim iftira atıyor. Beni kendisi darp etti. Beni hep kendisi döverdi" dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi bugün, aynı suçu yeniden işleyebileceği gerekçesiyle Kazak'ın bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.


- Karahasan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:05 Kaynak: DHA
Dünya
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