Sevgiliye Şık Hediye Önerisi
50 dakika önce
Danimarkalı ayakkabı markası, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel, hediye seçeneği ayakkabıyı tanıttı.
Danimarkalı ayakkabı markası, 14 Şubat Sevgililer Günü
'ne özel, hediye seçeneği ayakkabıyı tanıttı.
Danimarkalı ayakkabı devi ECCO, yeni erkek koleksiyonu ST.1 HYBRID'i duyurdu. Marka, yeni koleksiyonun Sevgililer Günü'nde alınabilecek bir hediye seçeneği olarak önerdi. Ayrıca koleksiyonun güçlü ve ince deri kullanımı ile yırtılmalara karşı koruma sağladığı belirtilirken, tercih edecekler için fiyat açısından da 14 Şubat'a özel avantajların bulunduğu duyuruldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:32 Kaynak: İHA
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