Sevginin Gücü Filmi

Bajrangi Bhaijaan, konuşamayan küçük bir kız ile yolları kesişen bir adamın hikayesini anlatıyor. 5 yaşında bir kız olan Shahida doğuştan konuşamıyordur. Kızının konuşması için elinden geleni yapan annesi, Shahida’yı tedavi ettirebilmek için onu Pakistan’dan Hindistan’a götürmeye karar verir. Fakat çıktıkları bu yolculuk küçük kızın hayatını tamamen değiştirir. Trenle çıktıkları yolculukta küçük kız, tren durakta beklediği sırada camdan gördüğü kuzuların yanına gitmek için trenden iner. Fakat tren hareket etmek için düdüğü çaldığında Shahida duyamadığı için treni kaçırır. Küçük kız bilmediği topraklar yapayalnız kalmıştır. Tek başına sokaklarda dolaşan küçük kızın yolu Bajrangi adındaki bir adamla kesişir. Bajrangi, Shahida’ya yardım etmeye çalışsa da ondan hiçbir öğrenemediği için ne yapacağını şaşırır. Şans eseri kızın Pakistanlı olduğunu öğrenen genç adam genç kızı ailesine kavuşturmaya kararlıdır. Shahida’nın ailesini bulmak için yola koyulan ikili kendilerini macera dolu bir yolculuğun içerisinde bulur.
Kabir Khan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in başrolünü Salman Khan
üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui, Kareena Kapoor
, Sharat Saxena gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Kabir KhanSenaryo:
Kabir Khan, Kausar Munir, K. V. Vijayendra PrasadOyuncular:
Salman Khan, Kareena Kapoor, Nawazuddin Siddiqui, Harshaali Malhotra, Sharat Saxena, Alka Badola Kaushal, Meher Vij, Rajesh Sharma, Mir Sarwar, Om PuriFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Bajrangi Bhaijaan/ Brother BajrangiYapımcı Firma:
Salman Khan FilmsYapım Yılı:
2015Yapım Ülkesi:
HindistanOrijinal Dili:
HintçeFilmin Süresi:
159 dk.Dağıtıcı Firma:
Eros International, Rockline ProductionsVizyon Tarihi:
17.08.2018Sevginin Gücü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.