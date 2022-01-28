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Son dakika haberi! Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise 34 yıl hapis talebi - Son Dakika

Son dakika haberi! Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise 34 yıl hapis talebi

28.01.2022 13:10
Son dakika haberi! Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise 34 yıl hapis talebi

Son dakika habere göre ANKARA'da, intihara kalkıştığını iddia ettiği 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ı tabancayla başından vurup ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Müslüm Aktaş (27) için savcı mütalaasını tekrarlayarak, 34 yıl hapis talep etti.

ANKARA'da, intihara kalkıştığını iddia ettiği 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ı tabancayla başından vurup ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Müslüm Aktaş (27) için savcı mütalaasını tekrarlayarak, 34 yıl hapis talep etti. Sanık avukatına savunma için süre verilerek, duruşma ertelendi.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.

SAVCI 34 YIL HAPİS İSTEDİTutuklu Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Sanık Aktaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Çiftin komşuları, tanık olarak dinlendi ardından savcı mütalaasını tekrarlayarak, sanık Aktaş'ın olay günü tartıştığı eşiyle zorla birlikte olduğunu ardından da tabancasıyla başına hedef alarak ateş ettiğini belirterek, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatini istedi.'BANA İFTİRA ATTILAR'Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Müslüm Aktaş, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Ben masumum. Vatan sevgisi ile görevini yapan namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim. Bana her türlü iftirayı attılar. Sevgi, sadece bana değil her zaman yakın komşulara karşı da saldırgan bir tutum sergiledi. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.


Son dakika haberi! Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise 34 yıl hapis talebi
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Polis Memuru, Müslüm, Ankara, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise 34 yıl hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise 34 yıl hapis talebi - Son Dakika
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