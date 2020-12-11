Sevgiyle yaklaştığı karacayı eliyle besledi - Son Dakika

Sevgiyle yaklaştığı karacayı eliyle besledi
11.12.2020 15:40
Sevgiyle yaklaştığı karacayı eliyle besledi Ürkek hayvan olarak bilinen karaca, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir vatandaşın yoluna çıktı.
Sevgiyle yaklaştığı karacayı eliyle besledi
SAKARYA - Ürkek hayvan olarak bilinen karaca, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir vatandaşın yoluna çıktı. Sevgiyle yaklaştığı Karaca'yı ise vatandaş eliyle besledi.
Akyazı ilçesinde meydan gelen olayda bir vatandaşın yoluna ürkek yapısıyla bilinen Karaca çıktı. Karaca'ya sevgiyle yaklaşan vatandaş öncelikle Karaca'yı yanına çağırmayı denedi. Daha sonrasında ise ürkek davranan Karaca, vatandaşın şefkat ve sevgi gösterisine kayıtsız kalmayarak eliyle uzattığı yiyeceği yedi. Ürkek davranan Karaca'nın sevgi ve şefkat karşısında kayıtsız kalmaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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