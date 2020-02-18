"Sevil Berberi" Antalya Devlet Opera ve Balesi "nde - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Sevil Berberi' Antalya Devlet Opera ve Balesi 'nde - Son Dakika Magazin

"Sevil Berberi" Antalya Devlet Opera ve Balesi "nde

7 saat önce

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde provaları yapılan eseri, rejisör Haldun Özörten sahneye taşıyacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde provaları yapılan eseri, rejisör Haldun Özörten sahneye taşıyacak. Rossini'nin yaşamı boyunca yazdığı 39 operası içinde en çok tercih edilen eser olan "Sevil Berberi" operetinde, Antalya DOB orkestrasını şef Murat Cem Orhan, şef Hakan Kalkan ve şef Ömer Yöndem sezon boyunca dönüşümlü yönetecek, Antalya DOB korosunu ise şef Mahir Seyrek çalıştıracak.


Eserin dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Melda Özkan'a, ışık tasarımı da Mustafa Eski'ye ait.


Eserin rejisörü Haldun Özörten,  eserin prömiyerinde Antalyalı seyircilerle buluşacakları için heyecanlı olduklarını söyledi. Ekip olarak eğlenerek bir eser ortaya çıkardıklarını anlatan Özörten, "Zaten bu eser komik opera olarak geçiyor. O yüzden biz çok eğleniyoruz. Seyircinin de çok eğleneceğini düşünüyorum." dedi.  Özörten, eserin entrikalar üzerine kurulu olduğunu ifade etti.


İki perde olarak sahnelenecek eserde, "Figaro" rolünü Onur Alpaslan, Erdi Can Aybaş ve Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Seçil Eyilikeder, Tuğçe Oğuzülgen ve Sema Suna, "Kont Almaviva"yı Devrim Demirel, Enis Ok ve Ufuk Toker, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin ve Oya Vural, "Fiorello"yu ve "Subay"ı Toygarhan Atuner ve Baturalp Bilgili, "Uşak"ı Selahattin Denizsümüren, "Noter"i ise Vural Vursavaş sezon boyunca dönüşümlü olarak canlandıracak.


Eserin prömiyeri 29 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Mustafa Eski, Haşim İşcan, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:09 
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