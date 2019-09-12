Son Dakika Haberleri: Sevilay öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu
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Sevilay öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu

1 saat önce

Sevilay Öztürk, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

Sevilay öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu, System.String[]

Sevilay Öztürk, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebekte 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. Yarışta İtalyan Arianna Talamona 45.62'lik zamanıyla altın, Brezilyalı Joana Maria da Silva Neves Euzebio ise 47.21'lik süresiyle gümüş madalyaya ulaştı.

Müsabakada Sümeyye Boyacı 47.85'lik derecesiyle 6'ncı sırayı alırken, erkekler 50 metre kelebek finalinde ise Beytullah Eroğlu 7'nci sırada yarışı tamamladı.

İngiltere, Londra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:48 Kaynak: DHA
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