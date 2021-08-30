Sevilay Öztürk'ten bronz madalya

Finali Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. - İSTANBUL

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, para yüzme S5 sırtüstü finalinde 43.48'lik derecesiyle 3.'lük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay, Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzmede madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti.

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