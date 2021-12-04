Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası! - Son Dakika

HaberTürk ekranlarında dün akşam yayınlanan bir programda Nagehan Alçı, Sevilay Yılmaz, Nihal Bengisu Karaca ve Ebru Baki hazır bulundu. Gündemi ve son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan gruptan Nagehan Alçı ile Sevilay Yılmaz arasında gergin anlar yaşandı.

"SAYGILI OLALIM BİRBİRİMİZE"

Laf bölme polemiğinin yaşandığı programda Sevilay Yılmaz, "Ben üst üste konuşmak istemiyorum saygı gösterelim birbirimize" diye uyarılarda bulununca Nagehan Alçı'dan yanıt geldi.

"EN ÇOK SEN LAF KESİYORSUN"

Nagehan Alçı'nın "Sen de kesme lütfen en çok sen kesiyorsun" demesi üzerine Sevilay, "Demin seviyesiz falan dedin bak ben ona düzeysiz falan dedim bir şey demedim" dedi.

"DÜZGÜN BİR PROGRAM OLSUN"

Başından beri Yılman'ın sürekli araya girdiğini iddia eden Alçı, "Sevilay rica ediyorum düzgün bir program olsun" ifadelerini kullandı. Daha sonra tekrar gerilim yaşayan ikiliden Yılman, konuşulan lafları sakıncalı bulduğunu söyledi.

"NE DİYECEĞİMİZİ SINIRLANDIRMA"

Tansiyonun yükseldiği programda diğer konuklar sessizliğini korurken, Nagehan Alçı'nın "Bizim ne diyeceğimizi niye sınırlandırıyorsun" sözlerine son olarak Yılman, "Ben de seni kendi kendini tatmin eden konuşmalar olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

İkilinin bu anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.