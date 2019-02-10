Son Dakika Haberleri: Sevilen Dizi Stranger Things'in İkinci Kitabı Yolda

Sevilen Dizi Stranger Things'in İkinci Kitabı Yolda

1 saat önce

Şerif Hopper'ın geçmişini konu alan Darkness on the Edge of Town kitabı 4 Haziran'da yayınlanacak.

Sevilen Dizi Stranger Things'in İkinci Kitabı Yolda, System.String[]
Netflix'in sevilen bilim kurgu/korku dizisi Stranger Things'in üçüncü sezonu henüz gelmedi fakat o zamana kadar okuyabileceğiniz, Suspicious Mind (Şüpheli Zihinler) kitabı yayınlandı. İlk kitabın yayınlanmasının üstünden henüz çok fazla geçmemişken Netflix, Darkness on the Edge of Town (Kasabının Sınırındaki Karanlık) adlı ikinci kitabının duyurusunu yaptı. İkinci kitap, 4 Haziran'da yani üçüncü sezondan tam olarak bir ay önce yayınlanacak.

İlk kitap olan Suspicious Mind, 1969 yazında geçecek ve Eleven'ın annesinin MKULTRA projesine nasıl katıldığını anlatacak. İkinci kitap olan Darkness on the Edge of Town ise Şerif Hopper'ın 1977 yılında New York'taki cinayet dedektifliğini konu alacak.




İkinci kitap hakkında yazar Adam Christopher çok fazla bilgi vermezken, Netflix Twitter hesabından yapılan paylaşımda kitapla ilgili olarak "Eleven, bazı cevaplanmamış soruları merak etmeye başladığında, Hopper uzun süre önce unutulan bazı sırları hatırlamakta zorlanır" açıklaması yapıldı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:15 

Teknoloji
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