Sevilen Dizi Stranger Things'in İkinci Kitabı Yolda
1 saat önce
Şerif Hopper'ın geçmişini konu alan Darkness on the Edge of Town kitabı 4 Haziran'da yayınlanacak.
Netflix'in sevilen bilim kurgu/korku dizisi Stranger Things'in üçüncü sezonu henüz gelmedi fakat o zamana kadar okuyabileceğiniz, Suspicious Mind (Şüpheli Zihinler) kitabı yayınlandı. İlk kitabın yayınlanmasının üstünden henüz çok fazla geçmemişken Netflix, Darkness on the Edge of Town (Kasabının Sınırındaki Karanlık) adlı ikinci kitabının duyurusunu yaptı. İkinci kitap, 4 Haziran'da yani üçüncü sezondan tam olarak bir ay önce yayınlanacak.
İlk kitap olan Suspicious Mind, 1969 yazında geçecek ve Eleven'ın annesinin MKULTRA projesine nasıl katıldığını anlatacak. İkinci kitap olan Darkness on the Edge of Town ise Şerif Hopper'ın 1977 yılında New York
'taki cinayet dedektifliğini konu alacak.
İkinci kitap hakkında yazar Adam Christopher çok fazla bilgi vermezken, Netflix Twitter
hesabından yapılan paylaşımda kitapla ilgili olarak "Eleven, bazı cevaplanmamış soruları merak etmeye başladığında, Hopper uzun süre önce unutulan bazı sırları hatırlamakta zorlanır" açıklaması yapıldı.
Son Dakika
» Teknoloji
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:15
Sedat Peker, Şarkıcı Küçük Onur'un Nişan Yüzüğünü Taktı
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı
Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak