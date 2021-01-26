Sevilen turizmci Bekir Akkaş'ın ismi ölümsüzleşti - Son Dakika

Sevilen turizmci Bekir Akkaş'ın ismi ölümsüzleşti

26.01.2021 12:29
Sevilen turizmci Bekir Akkaş'ın ismi ölümsüzleşti, System.String[]

Sevilen turizmci Bekir Akkaş'ın ismi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir parka verildi. Parkta düzenlenen törende turizmciler, sevilen turizmciyi andı.

Sevilen turizmci Bekir Akkaş'ın ismi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir parka verildi. Parkta düzenlenen törende turizmciler, sevilen turizmciyi andı.

Parkın açılışına çok sayıda turizmci katılım gösterdi. Törende konuşan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "2002 – 2004 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanımız olarak da görev yapan kıymetli büyüğümüz Bekir ağabeyimiz çok değerli bir insandı. Böyle bir değeri kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saygıdeğer eşine, ailesine şahsım ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği ailesi olarak baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Bekir Akkaş'ı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyleyen Atmaca, "Mart 2020 tarihinde kaybettiğimiz abimiz, Pandemi kısıtlamaları doğrultusunda cenaze töreninde ve ailesinin yanında bulunamamak bizleri daha da çok üzmüştür. Vefatı sonrasında camiamızdaki dostlarımızın önerisi ile ismini yaşatmak için Serik Belediyesi'ne başvuru yaptık. Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan talebimizi sıcak karşılayıp, meclise taşıdı. ve bu parka isminin verilmesi kararı çıktı. Bu karardan dolayı çok mutluyuz. Bu kararda emeği olan başta Belediye Başkanımız Enver Aputkan ve Meclis üyelerine sonsuz teşekkürler ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ülkay Atmaca, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye ve Antalya turizmi için yapmış olduğu önemli çalışmalar ile hep yol gösterici olmuştur. Bizler de turizm gelişmesine katkı sağlamak için çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Tecrübeyi kendimize referans edinen, öğrendiğiyle yetinmeyen, fikirleri özümseyen, sürekli sorgulayan, yenilikçi bireyler yetiştirmek için değerlerimize bağlı kalarak, tüm gücümüzle o ve onun gibi ağabeylerimizin yolunda ilerleyeceğiz. Turizme ve kalkınmasına ömrünü adayan Bekir ağabeyimizi Rahmet ve Minnetle anıyoruz. Hep özleyecek, hiç unutmayacağız. Mekanı cennet olsun."

Sevilen turizmci Bekir Akkaş'ın ismi ölümsüzleşti

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Enver Aputkan, Türkiye, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Sevilen turizmci Bekir Akkaş'ın ismi ölümsüzleşti - Son Dakika Magazin


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