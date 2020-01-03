Sevilla, Athletic Bilbao'yu ağırlıyor! La Liga'da öne çıkan iddaa tercihi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Sevilla, Athletic Bilbao'yu ağırlıyor! La Liga'da öne çıkan iddaa tercihi... - Son Dakika Spor

Sevilla, Athletic Bilbao'yu ağırlıyor! La Liga'da öne çıkan iddaa tercihi...

7 saat önce

Bu bir ilandırSEVILLA - ATHLETIC BILBAOSon olarak Mallorca deplasmanına çıkan Sevilla, Ever Banega'nın iyi performansıyla kazanırken ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Sevilla, Athletic Bilbao'yu ağırlıyor! La Liga'da öne çıkan iddaa tercihi..., System.String[]

Bu bir ilandır


SEVILLA - ATHLETIC BILBAO


Son olarak Mallorca deplasmanına çıkan Sevilla, Ever Banega'nın iyi performansıyla kazanırken ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.


Bu sezon ligde sadece üstünde yer alan iki ekibe karşı gol atamayan Sevilla ekibinde bu maç öncesinde savunmacı Sergio Reguilion'un cezası var.


İç sahada maç başına 16.9 şut üreten Sevilla, Real Madrid'den sonra en üretken ikinci takım.


Real Madrid deplasmanında golsüz beraberlik çıkaran Athletic Bilbao, kalecisi Simon ve savunma hattına duacı desek yeridir.


Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Athletic Bilbao, bu sezon ligdeki dış saha maçlarında sadece 1 kez kazanabilirken, 9 dış saha maçının 5'inde ise gol atamadı.


Forvet Iker Muniain sakat. Aritz Aduriz'in durumu da şüpheli.


İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!


İki ekip arasında oynanan son 7 maçın 6'sı "KG YOK" bitti.


Sevilla'nın ligde oynadığı son 10 maçın 8'i "2.5 ALT" bitti.


Athletic Bilbao'nun bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 14'ü "2.5 ALT" bitti.

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Athletic Bilbao, Sevilla, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:16 
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