Sevilla, Basel ve Celtic, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi

C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a konuk olduğu müsabakayı 3-1 kaybetti. Krasnodar'ın 2. golünü, bir dönem Beşiktaş forması giyen Fernandes attı.



Gruptaki diğer karşılaşmada ise Basel, sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran Basel, adını son 32 turuna yazdırdı.



Basel'i, 6'şar puanla Krasnodar ve Getafe izledi. Bir puanda kalan Trabzonspor ise turnuvaya veda etti.



Bordo-mavililer, gruptaki 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü Getafe'yi ağırlayacak.



- Sevilla ve Celtic son 32 turunda



Dudelange deplasmanından 5-2 galip ayrılan Sevilla, A Grubu'nda 4'te 4 yaptı. E Grubu'nda da Celtic, konuk olduğu Lazio'yu geriden gelerek 2-1 yendi ve puanını 10'a yükseltti.



Bu sonuçla Sevilla ve Celtic de son 32 turuna çıkmayı garantiledi.



Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:



A Grubu:



APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1



Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5



B Grubu:



Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1



Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0



C Grubu:



Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1



Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1



D Grubu:



LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1



Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2



E Grubu:



Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0



Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2



F Grubu:



Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1



L Grubu:



Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5