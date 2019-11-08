Son Dakika Haberleri: Sevilla, Basel ve Celtic, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi
Son Dakika Spor Sevilla, Basel ve Celtic, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi

Sevilla, Basel ve Celtic, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi

7 saat önce

C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a konuk olduğu müsabakayı 3-1 kaybetti.

Sevilla, Basel ve Celtic, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi, System.String[]

C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a konuk olduğu müsabakayı 3-1 kaybetti. Krasnodar'ın 2. golünü, bir dönem Beşiktaş forması giyen Fernandes attı.


Gruptaki diğer karşılaşmada ise Basel, sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran Basel, adını son 32 turuna yazdırdı.


Basel'i, 6'şar puanla Krasnodar ve Getafe izledi. Bir puanda kalan Trabzonspor ise turnuvaya veda etti.


Bordo-mavililer, gruptaki 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü Getafe'yi ağırlayacak.


- Sevilla ve Celtic son 32 turunda


Dudelange deplasmanından 5-2 galip ayrılan Sevilla, A Grubu'nda 4'te 4 yaptı. E Grubu'nda da Celtic, konuk olduğu Lazio'yu geriden gelerek 2-1 yendi ve puanını 10'a yükseltti.


Bu sonuçla Sevilla ve Celtic de son 32 turuna çıkmayı garantiledi.


Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:


A Grubu:


APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1


Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5


B Grubu:


Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1


Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0


C Grubu:


Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1


Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1


D Grubu:


LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1


Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2


E Grubu:


Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0


Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2


F Grubu:


Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1


L Grubu:


Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5

Trabzonspor, Krasnodar, Celtic, Basel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti! Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 07:40:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevilla, Basel ve Celtic, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]