Sevilla'da Marcao'ya Devler Ligi şoku - Son Dakika

Sevilla'da Marcao'ya Devler Ligi şoku

Son Güncelleme: 12.09.2023 20:25

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, sakatlıkların da etkisiyle İspanya'da beklenen performansı gösteremeyince Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Sevilla'ya transferinin ardından sakatlıkların da etkisiyle İspanya'da aradığını bulamayan Marcao, Devler Ligi'nde forma giyemeyecek.

DEVLER LİGİ KADROSUNA ALINMADI

27 yaşındaki savunmacı, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği geniş kadroda yer almadı. Sevilla, Marcao'yu geçen sezon Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Devler Ligi kadrosuna dahil edilmedi! Sevilla'da Marcao'ya büyük şok

SEVILLA PERFORMANSI

Sakatlıkların peşini bırakmadığı Brezilyalı savunmacı, geçen sürede İspanyol ekibinde yalnızca 11 mücadelede forma giydi.

Devler Ligi kadrosuna dahil edilmedi! Sevilla'da Marcao'ya büyük şok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Galatasaray, Marcao, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Sevilla'da Marcao'ya Devler Ligi şoku - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevilla'da Marcao'ya Devler Ligi şoku - Son Dakika
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