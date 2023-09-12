Sevilla'da Marcao'ya Devler Ligi şoku

Süper Lig devi Galatasaray'dan Sevilla'ya transferinin ardından sakatlıkların da etkisiyle İspanya'da aradığını bulamayan Marcao, Devler Ligi'nde forma giyemeyecek.
27 yaşındaki savunmacı, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği geniş kadroda yer almadı. Sevilla, Marcao'yu geçen sezon Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Sakatlıkların peşini bırakmadığı Brezilyalı savunmacı, geçen sürede İspanyol ekibinde yalnızca 11 mücadelede forma giydi.
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