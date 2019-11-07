Sevilla deplasmanda gol yağdırdı
6 saat önce
Tarihinde 5 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Sevilla'yı ilk yarısını da 4-0 önde tamamladığı maçtafarka taşıyan golleri 17 ve 36. dakikalarda Munas Dabbur, 27, 33 ve 66 dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Munir El Haddadi kaydetti.
Tarihinde 5 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Sevilla'yı ilk yarısını da 4-0 önde tamamladığı maçtafarka taşıyan golleri 17 ve 36. dakikalarda Munas Dabbur, 27, 33 ve 66 dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Munir El Haddadi kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri ise 69 ve 80. dakikalarda Danel Sinani attı.
Bu sonuçla Sevilla grupta 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltirken, Dudelange 3 puanda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:25
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