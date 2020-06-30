"Sevilla, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor" iddiası - Son Dakika

"Sevilla, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor" iddiası

İspanyol spor basını, Sevilla Kulübünün, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgilendiğini iddia etti.

İspanyol spor basını, Sevilla Kulübünün, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgilendiğini iddia etti.

Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
Antalya'da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

İspanya'da ilk AS gazetesinin ortaya attığı ve ardından diğer spor medyasının da gündeme getirdiği iddialarda, Sevilla Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Vedrejo'nun (Monchi lakaplı) transfer döneminde Okay'ı kadrolarına dahil etmek istediği yazıldı.

Monchi'nin, "Sevilla'nın kulüp ve oyun sistemi profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay'ı gördüğü" yorumu yapıldı.

Trabzonspor'dan 2018 yazında 6 milyon avro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan Okay'ın, bonservis bedelinin 40 milyon avro olduğu hatırlatıldı.

Okay'ın, Celta'dan ayrılma talebini zaman zaman gündeme getirdiği de belirtilerek, Türk futbolcunun kariyerine büyük bir kulüpte devam etme arzusunda olduğu ifade edildi.

Okay, transfer iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yöneltilen sorulara cevap olarak, sezon sonuna kadar sadece Celta'nın başarılı olmasını düşündüğünü ve geleceğine daha sonra karar vereceğini söylemişti.

Ligde kalma mücadelesi veren Celta, sezonun bitimine 6 hafta kala 34 puanla 17. sırada yer alıyor.

Celta Vigo, Sevilla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Sevilla, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor' iddiası - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Antalya'da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:19 TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
21:31
Antalya'da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi
21:28
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
21:18
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
20:36
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 23:00:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sevilla, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]