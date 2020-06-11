Sevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İspanya'da derbi heyecanı

La Liga'da 28. hafta maçında Sevilla Real Betis karşı karşıya gelecek. Bu maçla birlikte La Liga'da 94 günlük hasret sona erecek. Derbi mücadelesinde Sevilla ile Real Betis 3 puan için kozlarını paylaşacak.
ve Smart Spor'dan canlı izlenebilecek.
Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...
İŞTE LA LIGA'DA 28. HAFTA PROGRAMI
11 Haziran Perşembe:
23.00 Sevilla - Real Betis
12 Haziran Cuma:
20.30 Granada - Getafe
23.00 Valencia - Levante
13 Haziran Cumartesi:
15.00 Espanyol - Deportivo
18.00 Celta Vigo - Villarreal
20.30 Leganes - Valladolid
23.00 Real Mallorca - Barcelona