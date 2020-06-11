Sevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İspanya'da derbi heyecanı

La Liga'da 28. hafta maçında Sevilla Real Betis karşı karşıya gelecek. Bu maçla birlikte La Liga'da 94 günlük hasret sona erecek. Derbi mücadelesinde Sevilla ile Real Betis 3 puan için kozlarını paylaşacak.



ve Smart Spor'dan canlı izlenebilecek.



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İŞTE LA LIGA'DA 28. HAFTA PROGRAMI



11 Haziran Perşembe:



23.00 Sevilla - Real Betis



12 Haziran Cuma:



20.30 Granada - Getafe



23.00 Valencia - Levante



13 Haziran Cumartesi:



15.00 Espanyol - Deportivo



18.00 Celta Vigo - Villarreal



20.30 Leganes - Valladolid



23.00 Real Mallorca - Barcelona



