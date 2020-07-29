Sevilla takımında bir futbolcuda Kovid-19 çıktı

İspanya'nın Sevilla Kulübü, bir futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen pazar günü futbolculara ve teknik heyete uygulanan PCR testi sonrasında bir futbolcuda pozitif sonuç çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan söz konusu futbolcunun, evinde karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.

İspanyol kulübü, Kovid-19 önlemleri kapsamında takımın antrenmanlarına kısa süreliğine ara verildiğini, tesislerin bir kez daha dezenfekte edildiğini ve diğer tüm futbolcu ve teknik heyete iki aşamalı yeni testler yapıldığını bildirdi.

Yeni testlerin ilkinde herkeste negatif sonuç çıktığı, ikinci testin sonuçlarının da henüz belli olmadığı kaydedildi.

Perşembe gününden itibaren bireysel olarak antrenmanlara tekrardan başlanmasının öngörüldüğünü aktarıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalan Sevilla, 6 Ağustos'ta sahasında İtalya ekibi Roma ile karşılaşacak.

Diğer yandan play-off mücadelesi verecek 2. Lig takımlarından Almeria da bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.