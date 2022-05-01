Sevilya'nın en önemli kültürel ve ekonomik etkinliği Feria Abril başladı - Son Dakika
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Sevilya'nın en önemli kültürel ve ekonomik etkinliği Feria Abril başladı

01.05.2022 23:12

Yerel kıyafetler giyen insanlar At arabasına binene insanlar Dans eden insanlar SEVİLYA (AA) – İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Sevilya'da Feria Abril (Nisan Fuarı) adıyla organize edilen kültürel etkinlikler, bölge halkına büyük bir ekonomik katkı sağlıyor.

Yerel kıyafetler giyen insanlar

At arabasına binene insanlar

Dans eden insanlar SEVİLYA (AA) – İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Sevilya'da Feria Abril (Nisan Fuarı) adıyla organize edilen kültürel etkinlikler, bölge halkına büyük bir ekonomik katkı sağlıyor.

Bu yıl 175'incisi düzenlenen ve Kovid-19 salgınından dolayı iki yıl ertelendikten sonra tekrar başlatılan Feria Abril, 1-7 Mayıs'ta Sevilya halkına ve burayı ziyarete gelen turistlere görsel bir şölen sunuyor.

Sevilya Belediyesi, karnaval havasında geçen ve toplamda 3 milyondan fazla kişinin ziyaret etmesinin beklendiği Feria Abril'in kent ekonomisine katkısının yaklaşık 900 milyon avro (Sevilya'nın yıllık toplam gelirinin yüzde 3'ü) olacağını açıkladı.

Yaklaşık 275 bin metrekarelik alanda organize edilen etkinliklerin yarattığı ortam adeta büyük bir film stüdyosunu andırıyor.

Kadınlar rengarenk flamenko kıyafetleri ve büyük saç tokalarıyla, erkekler de takım elbiseleriyle Feria Abril'e geliyor. Özenle süslenmiş at arabaları, yerel kıyafetleriyle atlarıyla dolaşan erkekler ve kadınlar, her köşede edilen flamenko dansları ve büyük lunapark alanı dikkati çekiyor.

Feria Abril'de bölgedeki önemli iş insanlarına, firmalara ve köklü ailelere ait içerisi rengarenk süslenmiş tahta barakalar öne çıkıyor. Toplam sayısı 1054 (512'si şirketlere, 522'si ailelere, geri kalanı belediyeye ait halka açık) olan bu tahta barakalara sahip olmak bir prestij olarak kabul ediliyor. Buna sahip olmak için uzun yıllar sırada bekleyen ailelerin olduğu söyleniyor. Öyle ki 28 yıl sonra baraka alan Sevilyalı bir aile, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Bunun için 50 yıldan fazla bekleyen aileler var. Biz piyango çıkmış kadar kendimizi mutlu hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Özel davetiyeyle girilen, aile, arkadaş ve iş yemeklerinin yenildiği ve flamenko danslarının edildiği bu barakalara ünlü iş insanları, sanatçılar, sporcular, matadorlar ve büyükelçiler de sık sık konuk oluyor.

Bu etkinliklerin diğer bir özelliğini de ana giriş kapısından tüm sokaklara kadar yapılan ve toplamda 212 bin ampulün kullanıldığı ışıklandırma oluşturuyor.

Sevilya'da Feria Abril boyunca boğa güreşleri de yapılıyor.

Sevilya'nın en önemli kültürel ve ekonomik etkinliği Feria Abril başladı
Sevilya'nın en önemli kültürel ve ekonomik etkinliği Feria Abril başladı
Sevilya'nın en önemli kültürel ve ekonomik etkinliği Feria Abril başladı
Sevilya'nın en önemli kültürel ve ekonomik etkinliği Feria Abril başladı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sevilya'nın en önemli kültürel ve ekonomik etkinliği Feria Abril başladı - Son Dakika


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