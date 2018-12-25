Son Dakika Haberleri: Sevim Ailesi, Engelli Çocukları İçin Verilen Ücretle Geçiniyor

Sevim Ailesi, Engelli Çocukları İçin Verilen Ücretle Geçiniyor

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonlar sırasında evleri yıkılan Sevim ailesi, engelli çocukları İsmail Sevim (8) için verilen bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyor.

Sevim Ailesi, Engelli Çocukları İçin Verilen Ücretle Geçiniyor, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonlar sırasında evleri yıkılan Sevim ailesi, engelli çocukları İsmail Sevim (8) için verilen bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyor. Baba Sevim, "Oğlumun yürümesi ve konuşması için İstanbul ya da Ankara'da tedavi edilmesi gerekir. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi

13 Mart 2016'da Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle' operasyonu düzenlendi. 78 gün süren operasyonlarda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ilçedeki birçok ev ve işyeri gibi Eraslan Sevim'in de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evi yıkıldı. Bunun üzerine baba Sevim, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte kiraladıkları eve taşındı.

Yazın inşaatlarda çalışan baba Sevim, kışın işsiz kalınca doğuştan yürüyemeyen ve konuşamayan engelli çocuğunun bakım ücretiyle geçinmeye başladı.  Anne Meyan Sevim, engelli olan çocuklarına gözü gibi baktıklarını, ancak imkanları olmadığı için gerekli olan tedavileri yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İlçede 2 yıl önce çıkan hendek ve barikat operasyonları sırasında evimiz yıkılınca, kiralık eve taşındık. Kocam işsiz olduğu için çocuğumun engelli maaşıyla geçimimizi sağlıyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığı için engelli çocuğumuza gereken tedaviyi sağlayamıyoruz. Oturduğum evin kirasını ödeyemiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Baba Sevim ise, yazın inşaatta çalıştığını, kışın ise işsiz kaldığını belirterek,"İş yok, imkanlarımız kısıtlı. İsmail'in yürümesi ve konuşması için 3 ay arayla Van'a götürüyorduk. Ancak, evimiz yıkıldıktan sonra onu da yapamıyoruz. Oğlumun yürümesi ve konuşması için İstanbul ya da Ankara'da tedavi edilmesi gerekir. Yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:17 Kaynak: DHA

Yüksekova, Güncel
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