Sevim Alan'ın yeni güzellik merkezi Üsküdar'da açıldı - Son Dakika

Beauty Palace Güzellik Merkezinin kurucusu Sevim Alan, yeni şubesini Üsküdar'da açtı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şarkıcı Ceylan ve Altay da katıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sevim Alan, "İstanbul'un farklı noktalarındaki şubelerimizle güzelliğine önem veren kişilere hitap ediyoruz. Onlara çok özel hizmetler sunmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Üsküdar'da da bir şube açtık. Başarılı çalışmalarımıza burada da devam etmek istiyoruz. Açılışa çok önemli isimler katıldı. Bunlardan biri de Ak Partili Hasan Turan'dı. Açılışımızı çok değerli milletvekilimizin yapması, bizi çok mutlu etti" dedi.

"BU ALANDA UZUN SÜRELİ BİR DENEYİMİMİZ VAR"

Açıklamalarını sürdüren Alan, "Halihazırda İstanbul Şişli, Tuzla ve Ataşehir'de şubelerimiz var. Şişli'deki merkez şubemiz. Şimdi de Üsküdar'da şube açtık. Böylelikle hizmetimizi İstanbul'un geneline yaymayı hedefliyoruz. Markamızı hem ulusal hem de uluslararası arenada tanıtmak da bir diğer hedefimiz. Bu alanda uzun süredir bir deneyimimiz var. İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabi ki sürekli bir gelişim içerisinde olmak da önemli" diye konuştu.

"ŞARKICI ALTAY VE CEYLAN'IN DA KATKILARIYLA ÜSKÜDAR'DA ŞUBEMİZİ AÇTIK"

Şarkıcı Altay ve Ceylan'ın da katıldığı açılış programıyla ilgili detayları paylaşan Sevim Alan, "Çok değerli milletvekilimizin açılış yapması, bizim için gerçekten önemliydi. Bunun yanı sıra çok özel sesleriyle açılışımızın çok daha neşeli geçmesini sağlayan isimler de oldu. Şarkıcı Altay ve Ceylan, bize şarkılarıyla katkıda bulundu. Açılışta bulunan herkes çok eğlendi. Böyle bir açılış istiyordum" ifadelerinde bulundu.

Yeni şubelerin, hizmet ağını genişletme konusunda çok önemli olduğunu vurgulayan Alan "Yeni şubeler, sunulan hizmetin daha geniş bir kitleye ulaşması adına çok önemli. Bu durumun farkında olduğumuz için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini önemsiyoruz. Kendilerini rahat hissetmelerini istiyoruz. Taleplerini analiz ediyor, yenilikçi yöntemlerle uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hizmet anlayışımızdan ötürü olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu nedenle İstanbul'un farklı ilçelerinde şubeler açarak hizmetimizi daha çok insana ulaştırmak istiyoruz. Üsküdar'daki şubemizle temel olarak bunu yapmayı hedefliyoruz. Umarım çok kısa sürede yeni şubeler de açarız. Bunun için çok çalıştığımızı söyleyebilirim" dedi.