Sevim NAS hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika
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Sevim NAS hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Sevim NAS hakkın rahmetine kavuşmuştur.

22.08.2021 11:34

Sevim NAS hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Sevim NAS hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Olucak köyü sakinlerinden Raif NAS'ın eşi Ahmet NAS'ın kız kardeşi Yusuf NAS'ın yengesi Baki NAS'ın halası Sevim NAS hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Baki NAS: 0538 219 11 90

22 Ağustos 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre
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