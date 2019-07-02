Son Dakika Haberleri: Sevim-Nerim Demircioğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı
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Sevim-Nerim Demircioğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

12 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sevim-Nerim Demircioğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Sevim-Nerim Demircioğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sevim-Nerim Demircioğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Beşikdüzü ilçesinde hayırsever Demircioğlu ailesi tarafından yaptırılan okulun açılışında konuşan Ustaoğlu, özel eğitim okullarına yapılan yatırımların önemine değindi.
Ustaoğlu, özel gereksinimli öğrencilerin ömür boyu özenli bir şekilde bakılmakla yükümlü olduğunu belirterek, "Bundan dolayı da özel yavrularımızın eğitimleri, rehabilitasyonları için yapılan her türlü desteği çok önemsiyoruz. Onlar mutlu oldukça bizler mutlu oluyoruz." dedi.
Demircioğlu ailesine teşekkür eden Ustaoğlu, Trabzon'da 21 özel eğitim uygulama okulu bulunduğunu ifade ederek, "Bu okullarımızın dışında diğer eğitim kurumlarımızdaki okullarımızda da 100'ün üzerinde özel eğitim sınıfımız mevcut. Çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılması adına kaynaştırma sınıflarımız olmak üzere toplamda 3 bin üzerinde öğrencimiz okullarımızda eğitim görmektedir." diye konuştu.
Ustaoğlu, daha sonra hayırsever Sevim Demircioğlu'na desteklerinden dolayı plaket takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:40 Kaynak: AA
beşikdüzü, trabzon, Güncel
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