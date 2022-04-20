Bitkin halde bulunan ayı yavrusuna bebek gibi bakıyorlar - Son Dakika
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Bitkin halde bulunan ayı yavrusuna bebek gibi bakıyorlar

20.04.2022 13:32

Bitkin halde bulunan ayı yavrusuna bebek gibi bakıyorlar Anne ayıyı arama çalışmasından sonuç alınamadı Boz ayı yavrusuna isim aranıyor Irak sınırında bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan boz ayı yavrusu, getirildiği Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde bebek...

Bitkin halde bulunan ayı yavrusuna bebek gibi bakıyorlar

Anne ayıyı arama çalışmasından sonuç alınamadı

Boz ayı yavrusuna isim aranıyor

VAN - Irak sınırında bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan boz ayı yavrusu, getirildiği Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde bebek gibi bakılıyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bir vatandaş tarafından bulanan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP ekipleri, bakımı için 3 aylık yavru ayıyı Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada bir gün kalan ayı yavrusu, daha sonra gelen ikinci bir ihbarla ekipleri harekete geçirdi.

Anne ayının izine rastlanmadı

Yavru ayının bulunduğu bölgede annesinin görüldüğü ihbarını değerlendiren ekipler, yavruyu ikinci kez Irak sınırına götürdü. Burada annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürütüldü. Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı. Anne arama çalışmaları olumsuz sonuçlanınca ayı yavrusu, bakım ve rehabilitasyonu için tekrar Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada uygun ortamın sağlanmasıyla özenle bakılan ayı yavrusuna biberonla süt verilerek, her türlü bakımı yapılıyor.

"Yavru ayıya uygun ortamı sağladık"

İHA muhabirine konuşan Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkeze annesinden ayrılmış 3 aylık bir boz ayı yavrusu getirildiğini belirtti. İlk getirildiğinde açlığa bağlı olarak bitkin durumda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Yavrunun ilk tedavisini yaptık, ancak annesini buluruz ümidiyle tekrar bulunduğu alanda bekletildi. Koruma ekipleri de ondan uzaktan kontrollerini sağladı. Ancak annesi gelmedi. Annesi gelmediği için merkezimize tekrar getirildi. Yavru ayıya uygun ortamı sağladık" dedi.

"Yavru ayıya isim düşünülüyor"

Merkezde tüm bakımları yapılan yavru ayıya düşündükleri iki isimden birini vereceklerini dile getiren Aslan, "Şu an bulunduğu bölgelerden dolayı 'Hakvan' ve ya 'Haçuvan' isimlerini düşündük. Bu isimlerden birine karar vereceğiz. Benim niyetim de 'Haçuvan' (Hakkari-Çukurca-Van) ismini vermektir. İsmi ne olursa olsun biz yavrumuz için bütün şartları oluşturduk. Önümüzdeki 6 aydan büyüyünceye kadar bakabilecek imkan ve olanaklara sahibiz. Yavrunun bulunmasında ve bakımının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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