Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek

30.05.2022 11:25
Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek

Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek Prof. Dr. Aslan: "Ayının refah seviyesini düşünmek zorundayız" Annesinden ayrı düşen sevimli ayı yavrusunun rehabilite edilmek üzere getirildiği Van'da, refah seviyesinin bozulmaması için bundan sonra vatandaşın ziyaretine müsaade edilmeyecek.

Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek

Prof. Dr. Aslan: "Ayının refah seviyesini düşünmek zorundayız"

VAN - Annesinden ayrı düşen sevimli ayı yavrusunun rehabilite edilmek üzere getirildiği Van'da, refah seviyesinin bozulmaması için bundan sonra vatandaşın ziyaretine müsaade edilmeyecek.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bahar ayında bir vatandaş tarafından bitkin halde bulanan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP ekipleri, tedavisi için 3 aylık yavru ayıyı Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada tedavisi yapılan ayı yavrusu, annesini bulması için tekrar yaşama alanına götürüldü. Ancak annesi bulunamayan ayı yavrusu, Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine geri teslim edildi.

Ziyaretlerin önüne geçildi

Sevimli ayı yavrusunun Van'da olduğunu öğrenen vatandaşlar, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine giderek ziyaretler gerçekleştirdi. Yoğun ziyaretlerin ardı arkası kesilmeyince merkez yönetimi yeni bir karar aldı. Merkez yönetimi, özenle bakımları yapılan yavru ayının refah seviyesinin bozulmaması için bundan sonraki ziyaretlere izin vermeyeceğini açıkladı.

"İlgi görmeye başladı"

İHA muhabirine konuşan Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanların habitatlarına tutunması için gerekli bütün çalışmaları yaptığını belirtti. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde annesini kaybetmiş ayı yavrusunun tedavisini yaptıktan sonra, annesini aramak için tekrar sınır bölgesine gönderdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Aslan, ancak annesinin bulunamadığını öksüz ve yetim kalan ayı yavrusunun bakımını kendilerinin yaptığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Ayı yavrusunun sağlık durumu tamamen düzeldi. Ayının burada olduğunun duyulmasının üzerine büyük ilgi görmeye başladı. Ancak bizim esas amacımız yaban hayvanları yabanda tutulmasını sağlamaktır. Bu gelişmesini aile tarafından öğrendiği için de bu ayı yavrusu doğaya tutulma işlemini gerçekleştiremez" dedi.

"Ayı barınağının yapılması gereklidir"

Ayı yavrusunu süre içinde refah seviyesini en üst düzeyde tutarak misafir edeceklerini dile getiren Aslan, "İmkanlar dahilinde bu bölgede ayı barınağının yapılması gereklidir. Çünkü bu bölgenin birçok ilinde ayılar yaşamaktadır. Burada doğaya dönemeyecek hayvanların yaşam alanını sağlamak için başka bölgelere göndermek zorunda kalınmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Ziyaretlerden dolayı mağdur oluyor"

İnsanların doğaya bir özlem duyduğunu ve bu yüzden yaban hayvanlarına da ilgi gösterdiğini ifade eden Aslan, "Her çocuğun pelüş ayısı olmuştur. Bunun canlısını gördüğünde onu hayal ediyor. Bu yüzden buraya gelip görünce başka arkadaşlarını çağırıyor. Böylece ziyaretler arttı. Ancak bundan sonra ayı yavrusunu herkese göstermeyi düşünmüyoruz. Ayının refah seviyesini düşünmek zorundayız. Ziyaretlerden dolayı mağdur da oluyor. Hangi insana nasıl davranacağını bilmediği için psikolojisi de değişiyor. Oyun saatlerinde dışarı çıkaracağız. Onun dışında gerekli önlemleri alacağız" şeklinde konuştu.

Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek
Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek
Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek

YORUMLAR
500
Vali Akbıyık: '40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz' Vali Akbıyık: '40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz'
Kaynak: İHA

Rehabilitasyon, Çukurca, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı
11:02 30 Mayıs'ta dolar 16,38 seviyelerinde alıcı buluyor
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:46 Demirtaş, "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz" diyerek muhalefeti eleştirdi: Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız! Lütfen kendinize gelin
10:44 10 yaşındaki çocuk, okuluna "toplu katliam" mesajı gönderince gözaltına alındı
10:34 Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak...
10:17 Nepal'de içinde 22 kişi varken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: 14 kişinin cesedi bulundu, 8 kişi aranıyor
10:09 Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel: Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem
09:45 Mansur Yavaş duyurdu: Hayvancılık yapan çiftçilere SIVAT desteği verilecek
10:01 Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 11:30:41. #1.13#
SON DAKİKA: Sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement