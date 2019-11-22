Sevimli dost 'Babür', tedavi bekliyor

İZMİR'in Konak ilçesinin Basmane semtinde, 'Babür' adlı sokak köpeği, araç çarpması nedeniyle dişleri olmadığı ve çenesini kullanamadığı için esnafın verdiği yumuşak yiyeceklerle besleniyor. 'Babür'e sahip çıkan hayvanseverler, köpeğin veteriner tarafından tedavi edilmesini istiyor.

Basmane'nin maskotu haline gelen, yıllardır aynı yerde dolaşan ve 'Babür' ismi verilen sokak köpeğine, esnaf ve taksiciler bakıyor. 9 Eylül Meydanı'nda gazete bayiliği yapan Mehmet Güven, 'Babür'ün yaklaşık 6 yıldır semtte olduğunu söyledi. 'Babür'ün araç çarpması nedeniyle dişlerinin döküldüğünü ve çenesini düzgün kullanamadığını anlatan Güven, "Bu köpek 6 yıldır burada. Karşıdaki Basmane çukurunda duran bekçi getirdi bu köpeği. Daha sonra orada inşaat başlayınca bekçi gitti ve köpeğe biz bakmaya başladık. Evden ciğer, tavuk, salam, sosis gibi yumuşak gıdalar getirip veriyoruz. Dişleri olmadığı için hiçbir şeyi çiğneyemiyor. Direkt yutuyor. Ağzının kenarlarında 2- 3 dişi var. Birkaç kişi gelip, 'Çenesini yaptırırız' dedi. Gelen gitti. 8 yaşında vardır. Sabahları otellere gazete dağıtıyorum. Benimle beraber dolaşıyor" dedi.

'Babür' ile ilgilenen esnaf olarak veteriner tarafından tedavi edilmesini istediklerini belirten Mehmet Güven, "Bazen dişi apse yapıyor, şişiyor ve patlıyor. O zaman Konak Belediyesi ekipleri bakımını yapıp tekrar buraya bırakıyor. Ama kalıcı bir tedavi için çenesinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cemal Kocakahya ise işe geldiği her sabah 'Babür' ile selamlaştığını dile getirerek, "'Babür' buranın maskotu gibi oldu. Her sabah beni görüp selam veriyor. Çok akıllı. Bir kere seveni unutmuyor. Elini uzat dediğimizde patisini uzatıyor. Bazen acısı, ağrısı oluyor. O zaman agresifleşiyor. Çenesinde problem var. Tedavi edilmeli. Burnunu yalayamadığı için kuruyor. Besinleri ısırarak kesip parçalayamıyor. Hep aynı şeyleri yiyor. Daha çok yumuşak şeyler tüketebiliyor. Eğer mümkünse çenesi tedavi edilsin. Düzgün beslenemediği için iyice zayıfladı" dedi.