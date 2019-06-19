Sevimli Dostlar Filmi

Lilli Susewind isimli 11 yaşındaki genç bir kızın hayvanlarla konuşabilmek gibi özel bir yeteneği vardır fakat bu yeteneğinin ailesinin haricinde kimsenin bilmemesi gerekmektedir. Özel yeteneği nedeniyle zor zamanlar yaşayan Lilli, yaşanan son olayların ardından ailesi ile birlikte başka bir yere taşınmak zorunda kalır. Ailesini taşınmaya ikna eden Lilli, yeni evinde yeni bir hayata başlar. Genç
kız bu sefer her şeyin kontrolü altında olacağına ve bu sırrı kendine saklayacağına söz verir. Ancak yaşananlar pek de onun düşündüğü gibi olmaz. Bir hayvan hırsızının, yerel bir hayvanat bahçesinde bulunan bebek fil Ronnyi’yi kaçırdığını öğrenen Lilli, vakit kaybetmeden harekete geçer. Ronni’yi ve diğer hayvanları ne olursa olsun kurtarmaya kararlı olan Lilli, yeni sınıf arkadaşı Jess ile birlikte zorlu bir maceraya atılır. Yönetmen:
Joachim MasannekSenaryo:
Matthias Dinter, Beate Fraunholz, Betty PlatzOyuncular:
Peri Baumeister, Aylin Tezel, Christoph Maria Herbst, Tom Beck, Meret Becker
, Daniel Zillmann, Malu Leicher, Daniel Wiemer, Arved Birnbaum, Michelle Monballijn, Felice Ahrens, Aaron Kissiov, Yoran Leicher, Valentina Leone, Tim Kopke, Lily Scott Kembal, Steffen Will, Asta Roussel, Kalle Junior, Fleur Steffens, Brice Willems, Charlotte
Götz, Lotte DiryFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Little Miss Dolittle/ Liliane Susewind - Ein tierisches AbenteuerYapımcı Firma:
Dreamtool EntertainmentYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
AlmanyaOrijinal Dili:
AlmancaFilmin Süresi:
96 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
05.07.2019Sevimli Dostlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.