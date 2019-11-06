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Sevimli dostlar için yeni proje

8 saat önce

Efeler Belediyesi, Efeler İlçesi ve kent halkı için gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra sokak hayvanları ve evcil hayvanlar içinde projeler geliştirmeye devam ediyor.

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Efeler Belediyesi, Efeler İlçesi ve kent halkı için gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra sokak hayvanları ve evcil hayvanlar içinde projeler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak Efeler Belediyesi, parklarda evcil hayvanlar için poşet istasyonları yerleştirdi.


Yaz aylarında özellikle sokakta yaşayan hayvanlar için kentin farklı noktalarına yerleştirilen yüzlerce su kapları ile zorlanan hayvanlara yardımcı olan Efeler Belediyesi, Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın temmuz ayında verdiği talimat üzerine çalışmalarını başlatmıştı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü projede ekipler, Başkan Atay'ın talimatıyla kentin farklı noktalarındaki parklara yerleştirilecek poşet istasyonları için haftalardır yoğun mesai harcıyordu. İstasyon hazırlıklarını tamamlayan ekipler, parkların tespitini yaptıktan sonra hızlı bir şekilde yerleşime başladılar.


Bundan sonra parkta evcil hayvanlarını parkta gezdiren vatandaşlar, periyodik olarak poşetleri yenilenecek istasyonlardan poşetlerini alıp, evcil hayvanlarının katı atıklarını parktan toplayabilecekler.


Kurulum aşamasında dikkat çeken istasyonlar için vatandaşlar, büyükşehirlerde bulunan parklarda standart bir uygulama iken, Efeler İlçesi için güzel ve gerekli bir hizmet olduğunu ifade ettiler.


Basın Parkı'ndan montaja başlayan ekipler, Efeler İlçesi'nin birçok farklı noktasındaki parka katı atık poşet istasyonlarını yerleştirmeye devam edecek. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:26 Kaynak: İHA
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