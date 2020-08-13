Sevimli dostlara sıcak bir yuva - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, sevgiye muhtaç kimsesiz sokak hayvanlarını sahiplendirmeye devam ediyor.

Göreve gelir gelmez barınakları yenileyen, veteriner kadrosunu 3 kat artıran, sayısız kedi ve köpeğe kucak açarak hayata tutunmalarını sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin öncülüğündeki belediye ekipleri, yüzlerce kedi ve köpeğin hem yeni bir sıcak yuvaya kavuşmasına aracılık ediyor hem de vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyor.

Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü Hayvan Barınağı ve Kedi evinde, Pursaklar Belediyesi aşılama, kısırlaştırma, küpeleme estetik ve hijyenik bakımı gibi birçok hizmeti de veriyor.

Vatandaşlar, https://www.pursaklar.bel.tr/ internet sitesi üzerinden https://sahiplendirme.pursaklar.bel.tr bölümüne tıklayarak can dostunu resmine ve özelliklerine bakarak sahiplenebiliyor.

Pursaklar'da bulunan hayvan barınaklarında 187 köpek sahiplendirilirken, 40 Ankara Kedisi, 10 sokak kedisi olmak üzere 50 kedi, hayvan severler tarafından sahiplenildi.

"Sevimli dostlarımıza sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyoruz"

Sahipsiz hayvanlara en güzel şartlarda bakım ve tedavi hizmeti sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sokaktan barınağa alınan kedi ve köpeklerimizi ilk olarak sağlık taramasından geçiriyoruz. Daha sonrada barınaktaki görevli uzmanlarımız tarafından rehabilite işlemleri gerçekleştiriliyor. Sokak hayvanlarına tedavi, bakım ve kısırlaştırma gibi birçok müdahalede bulunuyoruz. Tamamen sağlıklı bir hale gelen hayvanları ücretsiz olarak sahiplendiriyor, onlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyoruz. Ulaşamadığımız sokak hayvanlarımız için ise onlarca mama noktamız bulunurken, ilçemizdeki 20 den fazla boş araziye de mama bırakarak can dostlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

"Bir canlıyı sahiplenmenin yükümlülüklerini iyi bilmek gerekir"

Hayvan sahiplenmek isteyecek vatandaşlara uyarılarda da bulunan Başkan Çetin, "Vatandaşlarımızın hayvan sahiplenmek istemeleri çok güzel ancak büyük bir sorumluluğu olduğunu da unutmamaları gerekir. Bir canlıyı sahiplenmenin yükümlülüklerini iyi bilmek, onun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak gerektiği bilincinde olmak gerekir. Bir anlık heves olarak değil bir ömür sürecek olan birlikteliğe adım attıklarını bilmeleri gerektiğini belirtmek isterim. Bu düşüncelere sahip olarak hemşehrilerimizin onlara kucak açmalarını temenni ediyorum" dedi.

Hayvanları çok sevdiklerini belirten hayvan severler ise "Burada barınakta hayvanlara çok iyi bakılıyor. Ancak, onların sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Bunların hepsi bir can. Onlara sarıldığımda iyi ve sevgi dolu hissediyorum. Hayvanseverlere barınaklardan can dostlarımızı sahiplenmelerini rica ediyorum" dedi. - ANKARA