Sevimli karga Marmaris Adliyesi'nin maskotu oldu - Son Dakika

Sevimli karga Marmaris Adliyesi'nin maskotu oldu

Sevimli karga Marmaris Adliyesi'nin maskotu oldu Vefalı karga, daha rahat bir ömür sürmesi için sahiplendirildi Marmaris Adliye'sinde yaşayan ve türlerinin aksine insanlara olan yakınlığı ile dikkat çeken bir karganın, Adliye'de görevli polislerle olan yakınlığı görenleri şaşırttı.

Sevimli karga Marmaris Adliyesi'nin maskotu oldu

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Vefalı karga, daha rahat bir ömür sürmesi için sahiplendirildi

MUĞLA - Marmaris Adliye'sinde yaşayan ve türlerinin aksine insanlara olan yakınlığı ile dikkat çeken bir karganın, Adliye'de görevli polislerle olan yakınlığı görenleri şaşırttı. Kendisine yem veren Marmaris Adliyesi'nde görevli polis memuru Kemal Kolaağası'nın yanından yanından hiç ayrılmayan sevimli kargayı, daha rahat bir ömür sürmesi için ilçedeki bir işadamı sahiplendi. İnsan eliyle beslenmeye alıştığı için kafesle yeni yuvasına götürülen sevimli hayvanın bundan sonra hafta sonu ve resmi tatillerde de daha rahat edeceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Bir süre önce Marmaris Adliyesi'ne gelen bir karganın aç olduğunu fark eden adliyede görevli polis memuru Kemal Kolağası, kargayı yem verip doyurdu. Bu olaydan sonra polis memuruna arkadaş edinen sevimli karga adliyeyi mesken edindi. Acıktığında polis memuru Kolaağası'ndan adete yem isteyen sevimli karga bir süre sonra Marmaris Adliyesi'nin maskotu haline geldi. Avukatlara da alışan karga, adliye ve çevresinde insanlardan kaçmaz oldu.

Polis memurlarına kendisini sevdiren ve tamamen evcilleşen karga sosyal medyada da çokça paylaşılınca ilçedeki bir işadamı hafta sonu ve tatil günlerinde de karganın rahat etmesi için sevimli kargayı sahiplendi.

Marmaris, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevimli karga Marmaris Adliyesi'nin maskotu oldu - Son Dakika

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