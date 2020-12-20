Sevimli kedi belediyenin maskotu oldu - Son Dakika

Mezitli Belediyesi personeli tarafından beslenerek bakımı yapılan ve 'Mahmut' adı verilen sokak kedisi, çalışanların ve işlemlerini yapmak için gelen vatandaşların en büyük neşe kaynağı olmaya devam ediyor.

Belediyeye gelen vatandaşları ilk olarak sokak kedisi Mahmut karşılıyor. Yaklaşık 1 aydır Mezitli Belediyesi çalışanlarının koruması altında olan kedi, yaptığı hareketlerle kendisini sevdirmeyi de başarıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da karşılaştığında kediyle oynamayı ihmal etmiyor.

Kedi Mahmut'un, yaklaşık 1 ay önce Mezitli Belediyesinin yanında hazırlanan hayvan besleme ünitesine geldiği bilgisini veren Mezitli Kart çalışan Kübra Doğan Ada, "İlk geldiğinde tekir cinsi bir ev kedisi olduğunu anladık. Artık burada kalıcı hale gelince arkadaşlarımızın onayı ile 'Mahmut' ismini verdik ve bir yaka kartı yaptık. Artık belediyenin her tarafını rahatça geziyor. Çalışanlar kadar belediyeye gelenler de çok seviyor" dedi.

Daha önce hayvan korkusu olduğunu ve yaklaşamadığını dile getiren Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanı Sevcihan Uçar, bu korkusunu 'Mahmut' ile yendiğini dile getirdi. Mahmut ile tanışan herkesi bir şekilde etkisi altına aldığını belirten Uçar, "Bu yaşa geldim hayvan korkumu üzerimden atamamıştım. Ama Mahmut adını verdiğimiz kedimiz öyle sevimli hareketlerle yanımıza geliyor ki, sevmekten kendinizi alamıyorsunuz" diye konuştu.

Mezitli'de yaşayan her canlının yaşama hakkını en iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımızın her zaman diğer kentlere göre daha aydın, çevresine ve doğaya daha saygılı, ülke ve Atatürk değerlerine sahip kişiler olduğunu her platformda dile getiriyorum. Belediye çalışanlarımız da aynı aydınlık düşüncelerle hizmet etmeye gayret gösteriyor. Rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken de hayvan ve doğa sevgilerini ihmal etmiyorlar. Daha önce başka bir kedimiz vardı bu şekilde belediyemiz içerisinde özgürce hareket eden. Onu daha iyi şartlarda olacağı için bir vatandaşımız sahiplendi. Şimdi de arkadaşlarımızın Mahmut isimin verdikleri kedi, Mezitli'nin tüm özgürlüğü ile rahatça her yeri geziyor. Yaptığı hareketlerle özellikle Covid-19'un yoğun olduğu şu günlerde personelimize ve gelen vatandaşlarımıza çok önemli moral oluyor. Ben de belediyeye gelip giderken, katlarda dolaşırken karşılaştığım zaman bir süre zaman geçiyor, kendimi son derece rahatlamış hissediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN