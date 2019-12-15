Sevimli kedi çıktığı ağaçtan merdivenle indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevimli kedi çıktığı ağaçtan merdivenle indi - Son Dakika

Sevimli kedi çıktığı ağaçtan merdivenle indi

6 saat önce

Polonya'da bir kedi çıktığı ağaçtan inemeyince devreye zabıta ve itfaiye görevlileri girdi.

Sevimli kedi çıktığı ağaçtan merdivenle indi, System.String[]

Polonya'da bir kedi çıktığı ağaçtan inemeyince devreye zabıta ve itfaiye görevlileri girdi. Görevlilerin uzun uğraşları sonucu kedi uzatılan merdiven yardımıyla ağaçtan indi.


Poznan kentinde bir ağaçtan miyavlama sesi geldiğini fark edenler, ağacın dallarında bir kedi olduğunu gördü. Çıktığı yerden korktuğu için inemeyen kedi, uzun süre miyavlayarak çevredekilerden adeta yardım istedi. Bunun üzerine zabıtaya haber verildi. Olay yerine gelen zabıta görevlileri, kedinin birkaç metre yükseklikte mahsur kalması ve dalların ince olmasından dolayı itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kediye inmesi için merdiven uzattı. Sevimli kedi merdiven basamaklarından indi. O anlar itfaiye görevlilerince kaydedilirken, kedi birkaç basamak kala merdivenden atlayarak kayıplara karıştı. - POZNAN

Polonya, İtfaiye, Poznan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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