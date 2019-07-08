Son Dakika Haberleri: Sevimli kedi hastalara moral verdi
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Sevimli kedi hastalara moral verdi

52 dakika önce

KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giren kedi, muayene için sıra bekleyen hastaların kucağına oturup, kendisini sevdirdi.

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KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giren kedi, muayene için sıra bekleyen hastaların kucağına oturup, kendisini sevdirdi. Kedi, hastanedekilerin yüzünü güldürdü. 
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Bayır Mahallesi'ndeki ek binasına giren kedi, muayene olmak için bekleyen hastaların arasında dolaştı. Fizik tedavi servisinin bulunduğu katta koltuklarda oturan iki kişinin arasında oturan, bazen de hastaların kucağına oturup kendini sevdirten kedi, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Bir süre serviste gezinen kedi daha sonra dışarı çıktı.


- K
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:55 Kaynak: DHA
Karabük, Güncel
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