Sevimli kedi hastalara moral verdi
52 dakika önce
KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giren kedi, muayene için sıra bekleyen hastaların kucağına oturup, kendisini sevdirdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:55 Kaynak: DHA
KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giren kedi, muayene için sıra bekleyen hastaların kucağına oturup, kendisini sevdirdi. Kedi, hastanedekilerin yüzünü güldürdü. Karabük
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Bayır Mahallesi'ndeki ek binasına giren kedi, muayene olmak için bekleyen hastaların arasında dolaştı. Fizik tedavi servisinin bulunduğu katta koltuklarda oturan iki kişinin arasında oturan, bazen de hastaların kucağına oturup kendini sevdirten kedi, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Bir süre serviste gezinen kedi daha sonra dışarı çıktı.
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