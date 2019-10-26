Son Dakika Haberleri: Sevimli Kedinin Drone merakı
Son Dakika Genel Sevimli Kedinin Drone merakı

Sevimli Kedinin Drone merakı

1 saat önce

Sevimli Kedinin Drone merakıİSTANBUL - Maltepe Sahili'nde Drone ile çekim yapan ekibin yanına gelen meraklı bir kedinin Drone ile oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Sevimli Kedinin Drone merakı

İSTANBUL - Maltepe Sahili'nde Drone ile çekim yapan ekibin yanına gelen meraklı bir kedinin Drone ile oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli kedi Drone'un pervanelerine sürekli vurarak onu döndürmeye çalıştı.

Sevimli ve bir o kadar meraklı kedi Maltepe sahilinde Drone ile çekim yapan ekibin yanına gelerek Drone pervanelerine vurup oyun oynadı. Çekim yapan ekip kedinin Drone merakını görünce çekimi bırakıp kedi ile ilgilendi. Kedinin Drone pervanelerine vurarak oynaması renkli görüntüler oluştururken, çekim ekibinden bir kişi ise kedi ile beraber pervanelere vurarak oyununa eşlik etti. Dakikalarca süren sevimli oyunda kedi kimi zaman vurduğu pervana hızla döndüğünde panikleyerek geri çekildi.

Sevimli Kedinin Drone merakı

Maltepe, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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