Son Dakika Haberleri: Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada
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Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada

7 saat önce

Beylikdüzü-Cevizlibağ metrobüsüne binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı.

Beylikdüzü- Cevizlibağ metrobüsüne binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kameralara yansıdı.

Beylikdüzü- Cevizlibağ hattında çalışan metrobüsün sevimli yolcusu görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi durağından metrobüse binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Köpeğin metrobüste uzanarak rahat bir şekilde yolculuk yaptığını gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra ilgiyle izledi. Sevimli köpeğin Cevizlibağ istikametinde devam eden yolculuğu kameralara da yansıdı.

(İHA)

Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada

Beylikdüzü, Cevizlibağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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