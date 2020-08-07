Sevimli köpek, itfaiyenin yardımı ile kurtuldu - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde aydınlatma direği için kazılan çukura düşen sevimli köpek, itfaiyenin yardımı ile kurtuldu. İtfaiye eri sahipsiz sokak köpeğini ayaklarından tutup, düştüğü çukurdan çıkararak hayata bağladı.

Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi'nde bir çukurdan köpek sesi geldiğini fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura düşen köpeğe yardım elini uzattı. İtfaiye eri çukura düşen sevimli sokak köpeğini ayaklarından tutarak düştüğü yerden kurtardı. Çukurdan çıkarılan köpeğe itfaiye ekipleri tarafından su ve yiyecek verildi. Bir süre ekiple birlikte kalan köpek, daha sonra sokağa bırakıldı. - MUĞLA