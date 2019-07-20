Son Dakika Haberleri: Sevimli köpek ölü yılandan hem korktu hem oynadı
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Sevimli köpek ölü yılandan hem korktu hem oynadı

33 dakika önce

Denizli'de sahibi ile birlikte gezintiye çıkan Çakır isimli av köpeği arazide rastladığı ölü bir yılan ile korkarak oynadığı görüntüler görenleri gülümsetti.

Sevimli köpek ölü yılandan hem korktu hem oynadı, System.String[]
Denizli'de sahibi ile birlikte gezintiye çıkan Çakır isimli av köpeği arazide rastladığı ölü bir yılan ile korkarak oynadığı görüntüler görenleri gülümsetti. Sevimli köpek ölü yılından hem korktu hem de merakına yenik düşerek uzun süre oynadı.

İlginç olay, Denizli'nin Buldan ilçesi Tekke bağları mevkisinde yaşandı. Serkan Sarıkaya isimli vatandaş 4 yaşındaki 'kopay' cinsi av köpeği Çakır'ı da yanına alarak gezmeye çıktı. İkili gezinti esnasında arazide gri renkte ölü bir yılana rastladı. Ardından Çakır yılana önce koklayarak ve korkak tavırlarla yanaştı. Sonrasında ise koklamaya devam eden Çakır bu defa ölü yılanla oynamaya başladı. Merakını yenemeyen Çakır yılından hem kortu hem de büyük bir zevkle oynamaya başladı. Zaman zaman korkusundan dolayı da zıplayarak kaçan Çakır, patileri ile yılanı da arada bir yoklayarak hareket edip etmediğine baktı. Yaşanan ve görenleri gülümseten bu anlar ise Çakır'ın sahibi Sarıkaya tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı sevimli hayvanın görüntüsü sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük ilgili gördü. - DENİZLİ
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
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