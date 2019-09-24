Sevimli partner
2 gün önce
Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klipte Derici'ye dansçılarının yanı sıra bir arkadaşının sevimli köpeği eşlik etti.
Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klipte Derici'ye dansçılarının yanı sıra bir arkadaşının sevimli köpeği eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:35
11 yıl evli kaldığı Angelina Jolie ile boşanan Brad Pitt, yeni sevgilisiyle görüntülendi Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi Şarkıcı Gülşen, siyah cesur elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Oyuncu Can Yaman, Yunan bayrağının önünde orta parmak hareketi yaptı