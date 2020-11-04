Sevimli patilerin dostluğu görenlerin içini ısıttı - Son Dakika

Eskişehir'de bir evin bahçesinde yaşayan yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri gülümseterek adeta içini ısıttı.

Eskişehir'in Takmak Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki yavru kedi ve köpeğin birbirleriyle oynadığı anlar hem şaşırttı hem de gülümsetti. Kedi ve köpeğin dostça yakınlaştığı anlar telefon kamerasına yansırken ortaya sevimli görüntüler çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ilgi odağı haline gelen sevimli dostlar, görenlerin adeta içini ısıttı. - ESKİŞEHİR