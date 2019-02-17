Sevimli Prenses Berlin'in Maskotu Oldu

BERLİN'deki hayvanat bahçesini ziyaret edenleri artık yeni doğan kutup ayısı karşılıyor.

BERLİN'deki hayvanat bahçesini ziyaret edenleri artık yeni doğan kutup ayısı karşılıyor. Geçen yılın sonunda dünyaya gelen ve henüz bir isim konulmayan yavru kutup ayısı, hayvanat bahçesinin prensesi olarak kabul ediliyor. Başından kuyruğuna kadar ölçüldüğünde 61 santim uzunluğunda ve sekiz kilo 500 gram ağırlığında. Sağlığı yerinde olan kutup ayısı sevimliliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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